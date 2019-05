Allarme assalti in villa: la banda dell'Arancia Meccanica picchia e rapina un imprenditore

Rapina choc in stile Arancia Meccanica nella villa di un imprenditore di Nettuno. Tre malviventi, armati e con il viso coperto da un passamontagna nero dopo aver picchiato il padrone di casa che stava insieme alla moglie e a due figli piccoli lo hanno rapinato di preziosi e contanti. L' uomo, di nome E.L. di trentacinque anni, imprenditore nel ramo degli asfalti e delle costruzioni, è rimasto più di un'ora in balia del commando di feroci rapinatori insieme alla sua famiglia. I malviventi parlavano con un marcato accento dell'est Europa. Prima di fuggire li hanno legati e imbavagliati.

La coppia è riuscita dopo qualche ora a liberarsi e dare l'allarme ai carabinieri, ma i banditi erano ormai lontani. Il drammatico episodio è avvenuto nella località balneare del litorale sud romano della zona di Padiglione, località isolata dove ci sono molte ville e proprietà di persone facoltose.



L' inferno per le vittime, ancora traumatizzati per l'accaduto è iniziato prima della mezzanotte, quando i tre banditi sono entrati nella proprietà dopo aver scavalcato il muro di cinta dell'abitazione. Quando il capo famiglia ha sentito dei rumori sospetti che provenivano dal giardino ed è uscito per vedere cosa stese succedendo è stato immobilizzato dai rapinatori che l'hanno riportato dentro casa sotto la minaccia di un'arma. Dopo essersi fatti indicare dove si trovasse la cassaforte l'hanno aperta e svuotata. Sempre nella stessa zona ci sono state in passate rapine con lo stesso modus operandi.



I rapinatori anche questa volta sembrano essere andati a colpo sicuro, certi di trovare un ricco bottino. Agiscono come un commando militare. Sembrano imprendibili. La polizia ed i carabinieri sono sulle loro tracce, ma la banda continua a seminare il terrore sul litorale di Anzio e Nettuno al confine con la provincia di Latina. Vestiti di nero ed incappucciati con i guanti di lattice alle mani per non lasciare tracce di Dna. Anche l'orario delle rapine, messe a segno sempre tra le ventidue e la mezzanotte fa capire che i banditi entrano in azione al cambio turno delle forze dell'ordine quando il controllo del territorio rimane scoperto. Gli elementi raccolti fino ad ora di detective dell'antirapina lasciano trapelare che forse il gruppo di malviventi si avvale della collaborazione di basisti ed informatori che conoscono bene gli orari e le abitudini di vita delle vittime.



