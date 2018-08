Nettuno, la sorellina di Nicole torna a casa. Autopsia sul corpo della bimba morta

Domenica 12 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

sul colpo, ladi quasi 9 anni (il suo compleanno sarebbe stato a settembre) è rimasta schiacciata dalla stessa auto in cui stava viaggiando con la sorellina e il papà a. Al volante, 39 anni, che non avrebbe potuto neanche guidarla quella Bmw 320 poiché la patente gli è stata ritirata 9 anni fa ed è risultato positivo all'alcol test.Sul corpo di Nicole il Giudice ha disposto l’autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni presso l’ospedale di Tor Vergata per avere maggiori informazioni su quanto accaduto in quei terribili istanti. Ci sono buone notizie per la sorellina di 7 anni di Nicole, ricoverata subito dopo lo schianto in gravi condizioni ma dimessa nella serata di ieri dall'ospedale di Anzio.Maddonni, il padre dell bambine, è stato rilasciato già all'alba della mattina seguente all'incidente, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato ed è stato invitato a lasciare Nettuno, dove vive, per evitare il linciaggio da parte dei parenti sconvolti dalla morte di Nicole. L'uomo è stato sottoposto all'alcoltest, che ha riscontrato un tasso alcolemico pari ad 80 ma a diverse ore dall'incidente: l'ipotesi è che quando si è messo alla guida fosse ancora più elevato. L'uomo ha scampato il carcere perché la soglia di sforamento del tasso alcolemico era minima e pur essendo scappato dall'ospedale dove è stata ricoverata la figlia minore insieme alla madre, sotto choc dopo aver appreso la notizia, non ha omesso il soccorso alle bambine.