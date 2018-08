Incidente drammatico stanotte a Nettuno, vicino Roma. Un papà di 39 anni si è ribaltato con l'auto: a bordo c'erano anche le sue due figlie di 8 e 7 anni, la maggiore, Nicole, è morta. L'uomo, G.M. era al volante nonostante la patente revocata da 9 anni e sotto l'effetto dell'alcol. È stato denunciato per omicidio stradale.



Grave l'altra bambina di 7 anni. L'uomo, un 39enne, si è poi allontanato dall'ospedale dove era stato trasportato per evitare il linciaggio dei parenti, che si erano radunati al pronto soccorso pronti a linciarlo per l'accaduto, ma è stato rintracciato qualche ora dalla polizia. Risultato positivo all'alcol test, è stato denunciato ed ora è piantonato all'ospedale di Anzio.

L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in via dei Frati, a Nettuno. Sul posto i poliziotti del commissariato di Anzio e la polizia stradale. All'arrivo gli agenti hanno trovato l'auto, una BMW 320, ribaltata; ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Non si esclude che la bimba deceduta sia stata sbalzata fuori dalla macchina, che forse ha sbattuto contro un palo, e sia poi rimasta schiacciata dall'auto quando quest'ultima si è ribaltata.