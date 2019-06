Tragedia a Nettuno, bambino di due anni morto annegato nello stagno di casa. Era solo con il padre

Undi due anni èstamattina aIl piccolo è caduto in uno stagno che abbellisce il giardino dell'abitazione di famiglia nel quartiere Tre Cancelli, una villetta in via di Santa Marinella.Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia. Da accertare la dinamica dell'accaduto. Secondo una prima ricostruzione della polizia, stamattina il bambino si trovava a casa solo con il padre. È stato proprio lui, una volta uscito in giardino, a trovare il piccolo a faccia in giù nello stagno. Inutili i tentativi di rianimarlo.Secondo la polizia il bambino è rimasto sotto acqua tra i tre e i quattro minuti.