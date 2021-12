Netflix apre un temporary store a Roma per celebrare i nonni. Tutti i dettagli per partecipare

Una generazione di over 70, quella vicina anagraficamente a Papa Francesco, è la protagonista della docu-serie Stories of a Generation con Papa Francesco che Netflix ha deciso di "regalare" ai suoi abbonati nel giorno di Natale, il 25 dicembre.

Sulla piattaforma, sarà disponibile la docu-serie in 4 episodi, ideata e diretta da Simona Ercolani, che ispirandosi al libro La saggezza del tempo, scritto da Bergoglio ed a cura di Antonio Spadaro, racconta le vite della generazione di nonni, quella fonte di saggezza, esempio e fonte di ispirazione, che spesso guida e muove le aspirazioni dei più giovani.

Stories of a Generation con Papa Francesco, è dunque un racconto corale sulla terza età, fatto però da una generazione distante, quelal dei giovani, ma vicina per affetto ed ideali. Donne e uomini over 70 provenienti da ogni parte del mondo si raccontano davanti all’obiettivo di giovani filmmaker che per un anno hanno raccolto un totale di 18 storie provenienti dai 5 continenti. A unirsi alla collezione di voci diverse e rendere questo incontro tra generazioni unico, la straordinaria conversazione tra Antonio Spadaro e Papa Francesco che, con la sua testimonianza esclusiva, è il fil rouge dell’intera docuserie. Il Santo Padre si mostra non solo nella veste di guida spirituale che tutti conoscono, ma anche in quella di Jorge Mario Bergoglio, un uomo tra gli uomini.

Anche un noto calciatore della Roma, Alessandro Florenzi, è ispirato ogni giorno da sua nonna, Aurora, tanto che con felicità ha aderito all'iniziativa promossa da Netflix per promuovere la docu-serie. Qui sotto nel video, capirete perché.

E proprio in occasione del lancio di Stories of a generation con Papa Francesco, Netflix ha organizzato due giorni speciali per celebrare i supereroi più comuni, i nonni: il 18 e il 19 dicembre apre a Roma, in via Cola di Rienzo 93, un temporary shop in cui sarà possibile creare la statuetta dei propri eroi.

Tra le ore 12 e le ore 20 del 18 e 19 dicembre, le persone over 60 che si presenteranno con un adulto testimone di uno o più episodi della propria vita che li ha resi unici ai loro occhi verranno sottoposte a scansione 3D e “riprodotte” in formato action figure. Dopo alcuni giorni i partecipanti riceveranno la statuetta direttamente a casa propria, in una confezione speciale e personalizzata, che riporterà sul retro la storia del loro eroe, scritta da un autore tramite le informazioni fornite dall’accompagnatore durante la partecipazione all’evento. Cliccando su questo sito, ci sono tutti i dettagli per partecipare.

