Neonata morta in casa, aveva ferite alla testa. Mamma ai domiciliari, domani l'interrogatorio dal gip

Neonata morta in casa a Vitinia, domani la mamma della bimba, una donna di 30 anni, di origini svedesi, verrà sentita da gip nell'ambito dell'interrogatorio di convalida e garanzia: la donna, da alcuni mesi arrivata in Italia dalla Germania dove risiedeva col compagno, attualmente è ai domiciliari. Si era difesa dicendo di non sapere di essere incinta, giustificando le ferite sul corpo della piccola come successive al parto: la neonata aveva infatti diverse ferite e un profondo trauma cranico.



in ospedale, dove è arrivata sabato già in gravissime condizioni: la Procura di Roma indaga ora per omicidio. Secondo quando ricostruito finora a dare l'allarme è stata la nonna della piccola che, entrata nella stanza della figlia ha visto la neonata a terra avvolta in un asciugamano e con il cordone ombelicale, ancora non reciso. I pm affideranno nelle prossime ore l'incarico per l'autopsia per stabilire la causa delle ferite riscontrate sul corpo della neonata. Le indagini puntano a far luce anche sul contesto familiare in cui è avvenuta la tragedia.

Martedì 21 Gennaio 2020, 15:43

La bimba è morta ieri