Nemi, lavori senza sosta per valorizzare del sentiero che dal lago conduce all’Eremo

Il Comune di Nemi si è aggiudicato un bando della Regione Lazio pari a 40 mila euro per la valorizzazione del patrimonio culturale nei piccoli comuni del Lazio, e sarà finalizzato al ripristino del percorso turistico pedonale dell'Eremo di San Michele in Nemorensi. Il turismo è la principale risorsa economica di Nemi e l'attivissimo sindaco Alberto Bertucci lo sa bene. Per questo sta puntando forte sulla valorizzazione del territorio. A tutto tondo. Come nessuno finora nello storico Borgo.

Paese fregiato della "bandiera arancione" dal Touring Club Italiano per l'ottima qualità dell'accoglienza e del soggiorno del turista. L’Eremo dedicato a S. Michele Arcangelo costituisce davvero un esempio unico come testimonianza dei primi riti Cristiani nel nostro Comune. "I Lavori proprio in questi giorni continuano nella fase di ripristino del tratto di sentiero che dal lago di Nemi conduce allo Speco", dichiara il primo cittadino.

