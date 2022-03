'Ndrangheta a Roma: sequestrati tre milioni di euro ad esponenti della famiglia Piromalli

È in corso a Roma il sequestro di beni per circa tre milioni di euro nei confronti di due persone appartenenti alla 'ndrangheta e facenti capo alla famiglia Piromalli di Gioia Tauro in Calabria. Si tratta di C.A., 61enne ed esponente della cosca calabrese Mammoliti di Castellace di Oppido Mamertina e del pregiudicato romano 80ebbe F.G.: quest'ultimo è noto nella Capitale per le attività di usura e riciclaggio e perchè, fin dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso è stato accostato a personaggi legati alla banda della Magliana e alla camorra, quali Danilo Sbarra, Pippo Calò e Luciano Merluzzi, commercialista del cassiere di Cosa nostra.

A eseguire il decreto di sequestro, emesso dal tribunale capitolino, ai fini di confisca, la divisione anticrimine della Questura di Roma. Le indagini della Questura, coordinate da Angela Altamura, hanno evidenziato una rilevante sproporzione tra i beni posseduti, direttamente o per interposti fittizi, e i redditi dichiarati e l'attività economica svolta dai due soggetti, tale da far ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Il compendio patrimoniale oggi sottoposto a vincolo, per un valore di circa tre milioni di euro, comprende la totalità delle partecipazioni di una società di capitali con sede a Roma, attiva nel settore immobiliare; un complesso immobiliare, sempre a Roma, costituito da locali commerciali di estesa superficie; un complesso immobiliare destinato ad albergo e ristorante a Rocca di Papa in provincia di Roma; immobili abitativi a Gioia Tauro, provincia di Reggio Calabria; una polizza assicurativa del valore di 150.000 euro; numerosi rapporti creditizi, di cui uno intestato a un società di capitali operante nel settore dell'energia elettrica, con sede a Roma. Le disponibilità finanziarie sono in corso di accertamento.

