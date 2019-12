Naturalmente, il convegno del Messaggero. Cusenza: «Non tassare ma incentivare»

di Alvaro Moretti

«Si tratta di temi - ha spiegato in apertura del convegno il direttore del Messaggero, Virman Cusenza - a cavallo tra ambiente e sviluppo, sostenibilità e sviluppo. Con questo evento poniamo l’accento su comportamenti che dovrebbero portare l’impatto zero per le attività umane, dalle costruzioni al cibo».

Una demografica - ha spiegato - Siamo in una situazione un po’ critica per una crescita della popolazione mondiale molto elevata. Negli anni ’60 eravamo 3 miliardi ora siamo 7 miliardi e nel 2050 saremo 9 miliardi. Ad aumentare però sono soprattutto i cittadini. Nel 2050 saranno 80% a vivere in città, mentre nel 2010 eravamo al 50%. E questo ci spinge un po’ a ripensare all’homo Urbanus come lo chiamo io per differenziarlo all’Homo sapiens. È un cittadino che produce molti rifugi, mangia poco a casa, si sposta molto e tante altre ragioni di differenza rispetto all’attualità

La seconda sfida che abbiamo davanti è la terra, cioè quanta terra abbiamo a disposizione - ha aggiunto - Abbiamo ridotto la quantità di terra a disposizione pro capite per fare spazio all’agricoltura e oggi consumiamo il 73% delle emerse non coperte dai ghicacci. Per sostenere la nostra popolazione dal punto di vista alimentare. Tutto questo a scapito del capitale naturale del pianeta. Ogni anno 13milioni di ettari di deforestazione tropicali. Se consideriamo che in Italia ce ne sono 10milioni, ogni anno perdiamo nel mondo l’intera Italia

A ciò vanno aggiunte le disuguaglianze sociali e soprattutto il cambiamento climatico. Quello che sta facendo l’uomo è incontrovertibile. Sta aumentando la concentrazione dell’anidride carbonica nell’atmosfera e producendo un riscaldamento di 0,87 gradi in più rispetto all’era pre-industriale. Nel Mediterraneo siamo a 1,5 già gradi

«Ci sono delle soluzioni che possono essere “cominciamo a includere l’esternalità”. Non può essere che un pomodoro attento alla sostenibilità costi di più rispetto a quello di un’azienda che inquina. Queste logiche sono esterne al PIL ma bisogna internalizzarle. Possono esserci incentivi ad esempio come suggerito dal Direttore. Un altro tema è convincere le persone a mangiare meglio - ha concluso Valentini - Non abbiamo una food policy in Italia ma dovremmo averlo soprattutto sui luoghi di lavoro, dove ormai mangiamo sempre più spesso rispetto a casa. Questo è un tema etico in cui dovrebbero intervenire le istituzioni. Soprattutto bisogna moderare i nostri consumi e bilanciarli. Riducendo da 5 volte a settimana il consumo di carne rosse a 2 per avere un impatto del 30% sul riscaldamento globale

