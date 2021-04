Natale di Roma, gli ex Sindaci a messa insieme in Campidoglio. Gianni Alemanno: «Un grande onore, oltre ogni polemica»

Gli ex Sindaci della Capitale a messa insieme per celebrare il Natale di Roma. Pietro Giubilo, Franco Carraro, Francesco Rutelli e Gianni Alemanno hanno partecipato alla messa celebrata all’Ara Coeli per la festività legata alla fondazione della città di Roma: “Un grande onore – ha sottolineato Gianni Alemmano in un tweet - oltre ogni polemica”.

NATALE DI ROMA

Partecipare alla Messa all’Ara Coeli con il Sindaco in carica e gli altri ex-sindaci è un grande onore, oltre ogni polemica. Solo chi ha fatto il Sindaco di Roma sa quanto sia difficile e meraviglioso essere al servizio della Città più bella del mondo #NatalediRoma pic.twitter.com/unNWZsaaOp — Gianni Alemanno (@AlemannoTW) April 21, 2021

Il 21 aprile si celebra il Natale di Roma con il cardinale vicario Angelo De Donatis che ha presieduto la liturgia eucaristica nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli al Campidoglio. Assieme all’attuale sindaca Virginia Raggi, che ha donato al cardinale la medaglia celebrativa della festività, hanno partecipato alla funzione gli ex primi cittadini Pietro Giubilo, Franco Carraro, Francesco Rutelli e Gianni Alemanno.

Proprio quest’ultimo ha voluto sottolineare l’importanza e la solennità dell’avvenimento dal suo profilo Twitter, dove ha postato delle foto della celebrazione e un commento: “Partecipare alla Messa all’Ara Coeli con il Sindaco in carica e gli altri ex-sindaci - ha scritto sul social - è un grande onore, oltre ogni polemica. Solo chi ha fatto il Sindaco di Roma sa quanto sia difficile e meraviglioso essere al servizio della Città più bella del mondo #NatalediRoma”.

