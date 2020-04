Natale di Roma, gli auguri di Magalli e della Polizia Locale: «Il prossimo anno festeggeremo come si deve»

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 10:51

e la Polizia Locale di Roma Capitale fanno gli auguri alla città die ai suoi abitanti. In occasione dei, il conduttore televisivo, vigile urbano onorario, ha mandato un messaggio ai suoi concittadini, portando anche gli auguri della Banda del Corpo.«Purtroppo quest'anno non potremo scendere nelle strade per festeggiare Roma. Niente cortei storici, niente banda, si potranno seguire le manifestazioni prevista ma via internet, in streaming» - il messaggio di Giancarlo Magalli - «Dobbiamo restare a casa, abbiamo già fatto tanto e rispettato la quarantena. Siamo stati bravi e si vede già la fine di questo periodo, non dobbiamo sprecare tutto proprio all'ultimo momento. Restiamo a casa e l'anno prossimo festeggeremo Roma come si deve. Nel frattempo, tanti auguri a Roma e tanti auguri a tutti i romani».Il video, pubblicato su Facebook dalla Polizia Locale di Roma Capitale, si conclude con "Arrivederci Roma" suonato dalla banda: il consueto appuntamento musicale è solo rimandato di un anno.