Nascondevano in casa 229 chili di hashish: arrestata coppia a Ponte di Nona

In casa nascondevano 229 chili di hashish in 10 borsoni da palestra: per questo sono finiti in manette un uomo e una donna magrebini, entrambi 31enni. Nel corso della perquisizione della loro abitazione a Roma la polizia ha rinvenuto anche una somma di 1.960 euro in banconote di vario taglio.

Gli arrestati, il giorno prima, avevano insospettito i poliziotti i quali avevano notato lo scambio di un pacco in auto in un parcheggio in zona Ponte di Nona e hanno quindi deciso di approfondire gli accertamenti sui proprietari dei veicoli procedendo con la perquisizione domiciliare. Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere mentre la donna è stata sottoposta ai domiciliari.

