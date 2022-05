Nasce Idi Point, una struttura composta da 23 ambulatori attrezzati con apparecchiature medicali di ultima generazione

Si chiama IDI POINT il nuovo progetto voluto dal management dell’IDI, Istituto Dermopatico dell’Immacolata.

Struttura sanitaria con oltre 110 anni di storia nella cura della pelle e delle patologie ad essa annesse. L’ospedale IDI - IRCCS vuole essere oggi sempre più vicino alla domanda di “salute” che arriva dai pazienti.

Venerdì 20 maggio 2022, sarà il giorno in cui verrà inaugurato il primo IDI POINT dell’IDI, a Roma. Realizzato in partnership con Roma Medical Center, l’IDI POINT si trova in Via Cortina d’Ampezzo 246 e dispone di un ampio parcheggio gratuito.

La struttura, che si sviluppa in oltre 1000 mq, dispone di 23 ambulatori attrezzati con apparecchiature medicali di ultima generazione ed ospiterà medici professionisti dell’IDI che presteranno la loro qualificata opera professionale.

Il 20 maggio in occasione dell’inaugurazione, dalle ore 10, saranno offerte, solo su prenotazione, consulenze dermatologiche gratuite (per prenotazioni: 06.40414003)

L’IDI POINT di Roma Medical Center, come tutti quelli che verranno aperti sul territorio nazionale è un ambulatorio polispecialistico che si avvale di personale medico IDI per offrire i propri servizi in regime privato nelle seguenti specialità: Allergologia, Angiologia, Dermatologia, Chirurgia Generale.

Le visite e gli appuntamenti all’IDI POINT di Via Cortina d’Ampezzo, dopo il 20 maggio si potranno prenotare sulla piattaforma digitale IDI.it oppure direttamente con Roma Medical Center tramite il sito Romamedicalcenter.it o telefonando allo 06 4041 4003.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Maggio 2022, 10:08

