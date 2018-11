Mercoledì 28 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nella vita di tutti i giorni mille impegni e attività rendono difficile ritagliarsi tempo per la nostra bellezza e il nostro benessere.da sempre all’ascolto delle donne e degli uomini in tutto il mondo, risponde alle nuove esigenze dei consumatori concentrando il meglio del metodo e delle formule in soli 30 minuti: 10 di consulenza e consigli, 20 di applicazione e trattamento. Il menù di sette Trattamenti Express pensati per te presso ladi viale Europa 99 -105 ti aspettano per il tuo momento di bellezza.Si tratta dellaall'interno di una profumeria e di un servizio contraddistinto dalla. Il contatto tra il cliente e l’estetista è fondamentale: quest’ultima ascolta, comprende, risponde, spiega, consiglia, condivide i segreti di bellezza. Rigorosamente formata alla scienza del tocco Clarins, arriva a dosare perfettamente, attraverso le mani, i trattamenti di cui la pelle ha bisogno. Energia e passione per la bellezza contribuiscono a rendere un Trattamento Clarins un’esperienza unica e indimenticabile.La mano dell’estetista si adatta, sente, comprende e valuta lo stato della pelle per una risposta personalizzata: mancanza di luminosità, perdita di tono, rughe, gonfiori sono solo un ricordo. Le sensazioni tattili si susseguono, ritmate da texture e profumazioni Clarins, per relax e benessere assoluti.Il brand è N°1 in Europa nei prodotti di bellezza in profumeria selettiva ed è presente in oltre 20.000 punti vendita selezionati, distribuiti in 140 Paesi.Goodbye pelle seccaPelle vellutata, avvolta da straordinario comfort, nonostante le aggressioni quotidiane: un sogno esaudito, qui e ora!Giovinezza ExpressMancanza di tono? Ecco il Trattamento ideale per un viso rassodato, levigato e disteso.Flash "bonne mine"La bacchetta magica per uno splendore istantaneo: addio segni di fatica e colorito spento!SOS detoxIl Trattamento detossinante che aiuta la pelle asfittica a ritrovare luminosità, freschezza, equilibrio.Focus SguardoChiudere gli occhi... e affidarsi a questo Trattamento levigante antifatica per la zona contorno occhi. Risultati immediati, specchio alla mano!Per lui, pausa al topUna pausa express al maschile, per ritrovare una pelle pura, vellutata, tonica... al top della forma.Tensioni addioSpalle, nuca, cuoio capelluto e mani... Le tensioni muscolari si allentano, lo spirito ne beneficia.Naïma Beauty Concept StoreTEL: 06.94.35.80.93FB: https://www.facebook.com/naimastoreroma/?ref=settings