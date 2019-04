per mille anni». Questo il testo dello striscione firmato dal movimento neofascista dicomparso la notte scorsa nel centro di, a due passi dal Colosseo, per ricordare l'anniversario della morte del dittatore.«Contro vecchi e nuovi partigiani, contro sbirri, toghe e pennivendoli. Contro vili, prudenti e traditori, contro i servi di Soros, contro Bruxelles e la Nato. Contro ogni antifascismo. Onore eterna all'ultimo dei Cesari! - si legge sulla pagina Facebook di Forza Nuova -. Per l'Italia di oggi e di domani il suo esempio la nostra lotta».