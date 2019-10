Musical Rock, ecco il teatro a tutto volume da We will rock you a Grease

Il teatro è una cosa seria; ma anche arditamente rock a giudicare dagli spettacoli che lasceranno schiudere i sipari romani, su musical dominati dal suono scatenato delle chitarre elettriche da vocalità spumeggianti, e da balli sfrenati.

Da We will rock you a Priscilla, da Aladin a Mary Poppins, da School of Rock a Gosth, Sweeney Todd, Kinky Boots, The Full Monty e Grease. La Bohemian Rhapsody continua a imperversare, e nello spettacolo We will rock you al Teatro Brancaccio dal 28/01/20 al 2/2/20, le canzoni dei Queen saranno cantate e animante da talentuosi interpreti sullo sfondo di coreografie moderne e dinamiche.



Geniale quanto il suo protagonista il musical Aladin, anch’esso in scena al Brancaccio dal 2/10 all’8/12, che fra contaminazioni bollywood e ambientazione medio orientale, ripercorre l’avventura del genio della lampada fra costumi, musiche e coreografie dai colori e dal sound effervescenti. Sullo stesso palco, dal 12/12, al 15/12, la sfavillante favola on the road di tre amici, in Priscilla la Regina del deserto, con 500 costumi e brani come I will survivor, Finally, It’s raining man e Go west. E se la celebre tata Mary Poppins, continuerà con uno schiocco di dita a incantare grandi e piccini al Sistina dal 17/10/19, la macabra favola Sweeney Todd, dal 5/11/19 al 10/11/19 al Teatro Olimpico, svelerà la follia omicida del diabolico barbiere di Fleet Street, Benjamin Barkerm, supportata da musiche e ambienti ad alta la tensione.



Proseguirà inoltre all’Olimpico il fenomeno pop Grease dal 19/11/19 all’1/12/19. Colonna sonora elettrizzante da Summer Nights a You’re the One That I Want, personaggi divenuti icone generazionali, e coreografie dal ritmo e dall’energia travolgenti. Ironicamente sfacciati i ragazzi disoccupati e intraprendenti del musical The Full Monty, dal 13/2/20 al Sistina, tesi a dare anima e corpo nell’edizione firmata Massimo Romeo Piparo. Ancora al Sistina fra thriller e commedia dal 28/1/20, il musical Gosth, che dall’impronta rock della storia d’amore giovane e senza tempo, sconfina sulle note dell’indimenticabile brano Unchained Melody. E, ancora al Brancaccio, dal 23/01/20 al 26/01/20 Kinky Boots, celebrazione musicale dell’amicizia con testi di Cindy Lauper e il personaggio di Lola, favolosa drag queen. Martedì 15 Ottobre 2019, 07:48

