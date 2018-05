Il musical Georgie sabato sul palco del Sistina. Per la prima volta a Roma l'autore Mann Izawa

Unica data al Sistina per Georgie, il musical tratto dal manga cult, poi anime, di Mann Izawa, in cui Claudia Cecchini veste i panni della vivace ragazza australiana bramata dai fratelli Abel e Arthur.



Cosa ama di lei?

Tutto, è un personaggio complesso e meraviglioso. Ho visto il cartone animato da grande ed è stato un bene, ho apprezzato Georgie con una sensibilità adulta

E' meno bambina?

La sua storia parte dall'adolescenza e arriva alla maternità. Nel momento in cui matura ho cercato di darle note e colori che mi appartengono, ho trasferito sul palco la giovane donna che sono

Il cartone è un mito anni Ottanta

E' una storia ricca di amore e colpi di scena, ha un intreccio appassionante, meglio di una fiction. C'è un ritorno ai cartoni, antenati delle serie che oggi piacciono tanto, poi Georgie è un'icona intramontabile

Di quel sogno cosa resta?

Moltissimo, il musical è fedele al manga, la gente ha voglia di ritrovare ciò che conosce. Certe cose sono state umanizzate ma l'emozione è la stessa, l'innocenza e la crescita sono quelle della ragazzina vista in tivù





Ha vinto il Broadway World Italy Award

Un premio inaspettato e super gradito, sono stata selezionata dai critici ma il consenso è arrivato dal pubblico, vuol dire che hai fatto centro

La platea romana?

Non è facile, va conquistata ma sono fiduciosa. Sarà una serata coinvolgente, anche grazie al gala cosplay, uno spettacolo a trecentosessanta gradi

E Le Signorine?

E' il mio trio swing, in stile anni Cinquanta, con repertorio di inediti e classici. Sta andando forte, in estate gireremo tutta Italia.





Claudio Crocetti, lo sceneggiatore e autore dell'adattamento teatrale di Georgie:

Questa è una nuova versione per natura il musical non è mai uguale, torna in scena con tutto ciò che è migliorato nel tempo e con una presenza eccezionale in sala, l'autore Mann Izawa. Sarà a Roma per la prima volta, curioso di vedere lo spettacolo, credo che resterà colpito positivamente, la sua opera è stata rispettata, tutto il resto la valorizza. Ho scelto Georgie perché il manga è già un'incredibile sceneggiatura, mette insieme amore, passione, morte, in generale temi attuali che permettono al pubblico di identificarsi nei personaggi. Niente a che vedere con i cartoni di oggi

Claudia Cecchini in scena con Georgie, il musical, SABATO 26 ore 20, al teatro Sistina, via Sistina 129. Biglietti da 22 a 33 euro, info 064200711, il musical, SABATO 26 ore 20, al teatro Sistina, via Sistina 129. Biglietti da 22 a 33 euro, info 064200711, www.ilsistina.it.

