Musei, il 5 gennaio torna la domenica gratuita in tutta Italia: ecco l'elenco

Venerdì 3 Gennaio 2020, 10:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo anno si apre all'insegna dell'con un lungo fine settimana inaugurato dall'iniziativa. L’iniziativa fu introdotta nel luglio del 2014 dal Ministro per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini, e prevede lin tutti i musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Si ricomincia domenica 5 gennaio, mentre lunedì 6 gennaio, in occasione dell'Epifania, si terrà poi l'apertura straordinaria dei luoghi dellastatali con i consueti orari e tariffe.e i siti archeologici aderenti all'iniziativa sono numerosi, dal Piemonte alla Sicilia, dalla Lombardia al Lazio, dall'Emilia-Romagna alla Calabria e in tutte le altre regioni d'Italia. I luoghi più iconici dell'arte nostrana, come il, la Reggia di Caserta, i Musei Reali di Torino, gli Uffizi,, sono solo una minima parte delle meraviglie del patrimonio artistico italiano che partecipano alla #domanicalmuseo.L'elenco completo degli istituti coinvolti è consultabile alll'indirizzo www.beniculturali.it/domenicalmuseo