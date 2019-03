Muore a 42 anni schiacciato dal trattore che stava guidando alle porte di Roma

Ultimo aggiornamento: 12:59

E' morto a 42 anni schiacciato dal trattore che stava guidando. L'incidente è avvenuto verso le 11 in un podere sulle colline tra Fiano e Civitella San Paolo, alle porte di Roma.A.S. è morto poco dopo il ricovero in ospedale: già ai primi soccorritori le sue condizioni erano apparse disperate. Con il trattore il 42enne stava percorrendo un terreno non particolarmente scosceso. Saranno i carabinieri a cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente mortale così simile a quelli che ogni anno costellano di lutti le attività nelle campagne italiane.LEGGI ANCHE: Bimbo ucciso dal trattore, il nonno non si dà pace: «Ero alla guida, non ho visto Silvano» LEGGI ANCHE: Cade dal trattore guidato dal padre: muore bimbo di 7 anni