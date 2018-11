Giovedì 1 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una persona è morta in un incidente stradale in via Egidio Galbani, zona Casal dè Pazzi. L'uomo era al volante di un'auto quando per cause da accertare ha perso il controllo schiantandosi contro un pilone di cemento rovesciandosi. Sul posto la polizia locale e un'ambulanza. Presenti sul luogo dell'incidente numerosi amici e conoscenti della vittima disperati per il tragico incidente.