Castelporziano-Ostia, il movimento Ecoitaliasolidale contro Virginia Raggi: «Servono molti più controlli»

Il Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale si scaglia contro la Sindaca di Roma. Infatti, il movimiento risponde a Virgiani Raggiche aveva commentato gli interventi di contenimento ai cancelli di Castelporziano, fra Ostia e Torvaianica, sostenendo che ci sarebbero interventi di “contenimento e controllo delle dune e delle spiagge per renderle libere e sicure” anche in relazione al distanziamento Covid.- Un controllo con tanto di “Steward anticontagio” che ad ogni accesso attraverso una web-applicazione contano le persone per segnalare quante sono i soggetti che in ogni momento entrano nelle spiagge.



“Peccato - dichiarano Piergiorgio Benvenuti e Gaetano Di Staso, rispettivamente Presidente Nazionale e Responsabile per il X’ Municipio e per il Litorale romano del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale - che invece ci si è dimenticati completamente della sicurezza dell’intero litorale. Sono numerosi gli episodi di danneggiamento delle auto parcheggiate sul lungomare Ostia-Torvaianica, di giorno e durante la sera, con la rottura dei parabrezza per rubare ciò che vi è all’interno dell’abitacolo”.



“Numerosi sono le segnalazioni che abbiamo ricevuto -proseguono Benvenuti e Di Staso- da parte dei cittadini, che al furto debbono aggiungere il disagio di dover ritornare con il vetro dell’auto danneggiato e con i relativi costi per la riparazione. Ci chiediamo - proseguono gli esponenti di Ecoitaliasolidale - dove sono e cosa stanno facendo gli “steward”, e soprattutto chiediamo un costante intervento da parte della Polizia municipale e delle forze dell’Ordine per arginare tale fenomeno di micro-criminalità che sta purtroppo interessando, con sempre maggiore frequenza, quel tratto della costa romana”. Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Luglio 2020, 17:20

