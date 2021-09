Mourinho cena a lume di candela...da solo. Ma i tifosi della Roma non gli fanno mancare l'affetto

Mourinho e Roma. Si fa sempre più inscindibile il rapporto tra l'allenatore giallorosso e la Capitale. L'entusiasmo intorno alla "sua Roma" (amche se lui che non vuole che venga chiamata la Roma di Mourinho) è palpabile; il suo feeling con l'ambiente ormai sotto gli occhi di tutti.

Questa sera lo Special one si è concesso una serata di relax, andando a mangiare ai Parioli, al ristorante Hungaria. In molti lo hanno riconsciuto, e, inizialmente, nessuno si è avvinato. Complice probabilmente quel lumino sul tavolo, i tifosi della Roma in attesa di avvicinarlo, avranno pensato che fosse in compagnia. Con sé il fido telefono, coperto con la famosa scossa "giallorossa" con le sue iniziali, che postò su Instagram subito dopo essere stato annunciato dalla società giallorossa.

In realtà Mourinho era solo, intento a godersi il clima invidiabile di Roma di questi giorni. A quel punto, quando era manifesto che il mister della Roma non era in compagnia, qualche tifoso si è avvinato per un autografo o per un selfie, al quale Mou non si è ovviamente sottratto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021, 22:46

