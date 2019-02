MotoDays, a Roma ecco la festa delle due ruote: in arrivo Carl Fogarty e Tony Cairoli

Carl Fogarty, campione del mondo di Superbike e ambasciatore delmarchio CCM Motorcycles (ha sviluppato una Foggy Edition Spitfire in 300 esemplari) sarà il testimonial dell’edizione 2019 di Roma Motodays, presentata ieri al Coni: quattro intensi giorni di attività ed eventi dedicati ai biker.



Alla Fiera di Roma sbarcherà anche un altro grande delle due ruote, Tony Cairoli, nove volte campione del mondo di motocross, che mostrerà al pubblico la moto con cui punta al decimo titolo iridato. In Fiera tutti i principali marchi - Bmw, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, KTM, Suzuki, Triumph - con il brivido della prova su strada: la Riding Experience, iniziativa che consente di provare le novità con il personale delle Case partecipanti, su un tracciato fuori dalla Fiera di circa 15/20 km. Spazio alle moto storiche, ma anche alle custom, con la terza edizione di Rione Officine Special Award, contest che premierà le tre migliori preparazioni. In programma corsi formativi di guida gratuiti di vari livelli, le novità Anas in fatto di sicurezza, il summit dedicato al mondo delle moto e degli scooter con gli ex campioni Fausto Gresini e Lucio Cecchinelli (8/03) e l’Innovation day, giornata dedicata al futuro della mobilità urbana (9/03). Poi corse ed esibizioni di stunter e freestyler, oltre al Trofeo Maxienduro e Scrambler FMI. La sorpresa è il concorso che mette in palio una splendida Honda CB1000R Tribute, regina di Roma Motodays.





Roma Motodays 2019, dal 7 al 10 marzo, ore 10-19 (sab. 9/03 alle 20); l'8 Marzo ingr. gratuito per le motocicliste; bigl. 12 euro (gio/ven), 16 euro (sab/dom)