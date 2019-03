Roma, motocislista morto sulla Cassia. Si è costituito dai carabinieri il pirata della strada

Una prostituzione sempre meno visibile sulle strade

Si è conclusa stamane, con la “resa” del pirata della strada, la caccia all' uomo che ieri sera dopo le ore 21.30 aveva impegnato vigili urbani e carabinieri dopo l'incidente mortale dove è rimasto vittima un motociclista. Alcuni testimoni avevano raccontato agli agenti che i due occupanti della Ford Fiesta che aveva falciato l'uomo il sella allo scooter erano fuggiti a piedi. Lo straniero, che si è presentato alla stazione dei carabinieri con l'avvocato, aveva causato un incidente mortale sulla Cassia scontrandosi con un motociclista, ed era fuggito a piedi con un complice, ma stamattina si è costituito, l'automobilista pirata. Sulla sua coscienza pesa lo scontro con una moto Sh, in via Cassia, in cui ha perso la vita un motociclista: un 55enne morto sul colpo.Si tratta di un uomo di 42 anni, nato nello Sri Lanka ma residente in Italia, che è stato sottoposto agli esami tossicologici di rito e denunciato dalla polizia locale di Roma per fuga ed omissione di soccorso. Il 42enne, dopo lo schianto, insieme a un'altra persona che viaggiava con lui a bordo della Ford Fiesta, è fuggito a piedi lasciando l'auto sul posto. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un terzo veicolo, il cui conducente, di 28 anni, si è subito fermato per chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivate le pattuglie del Gruppo Cassia della polizia locale per i rilievi. Le prime ricerche nel luogo di residenza del proprietario non hanno dato esito, ma in serata l'uomo si è costituito dai carabinieri. Gli agenti del Gruppo Cassia, che aveva proceduto ai rilevi poco prima, hanno preso in carico il pirata della strada.