Roma, incidente sul Grande Raccordo Anulare: morto un motociclista

Incidente sul Grande Raccordo Anulare, a Roma, questo pomeriggio. Un motociclista è morto dopo essersi schiantato all'altezza dell'uscita 32 La Pisana.

Leggi anche > Trevignano Romano, 34enne uccide madre e vicina di casa: nella fuga investe gruppo di ciclisti

L'incidente è avvenuto nella corsia di marcia della complanare esterna all'altezza dell'uscita 32 (via della Pisana). Il motociclista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato. Per consentire i soccorsi e i rilievi, sul tratto di strada il transito è stato consentito solo in corsia di sorpasso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Giugno 2021, 20:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA