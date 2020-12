Mostra video sul Palazzo della Cancelleria: per gli organizzatori maxi multa e chiusura

Una leggerezza costata carissima per un locale che avrebbe voluto solamente condividere in pubblico la cultura. Tutto nasce da una mostra, organizzata nella serata di venerdì scorso da una barberia storica del Centro e realizzata attraverso una proiezione sulla facciata principale del palazzo della Cancelleria di Stato, in corso Vittorio Emanuele II, a due passi da Campo de’ Fiori.

L’intenzione di diffondere cultura attraverso l’arte, assolutamente ammirevole da parte degli organizzatori, non era però in regola.

La proiezione, infatti, è avvenuta sulla facciata di un palazzo rinascimentale, costruito nel 1513, proprietà extraterritoriale della Santa Sede e considerato non solo un gioiello per il patrimonio artistico e storico di Roma, ma anche un obiettivo sensibile da tutelare dalla minaccia terroristica.

Il risultato è quello di una vera e propria stangata nei confronti degli organizzatori: ben mille euro di multa e chiusura del locale per cinque giorni.

I proprietari hanno accettato senza polemiche la pesantissima sanzione comminata dalle forze dell’ordine, pagando la multa e lasciando le saracinesche abbassate. Cosa che avverrà anche nei prossimi giorni.

