Mostra d'arte filorussa a Roma, Azione dal Campidoglio: «​Autorizzare "ResistenZa" è un fatto grave, Schlein chiarisca»

di Redazione Web

Una mostra d'arte di chiara identificazione russa e, soprattutto anti-ucraina, organizzata nei locali di Roma sta facendo discutere. La mostra filorussa "ResistenZa" vede in bella mostra, nella locandina, la "Z" simbolo del sostegno all'intervento militare della Federazione Russa e ben visibile sui carri armati della forze armate di Vladimir Putin. E adesso dal Campidoglio e dal Municipio II chiedono che la questione venga chiarita.

Mostra ResistenZa, Azione chiede spigazioni a Elly Schlein

Una mostra ospitata alla Casa della Partecipazione, quartiere San Lorenzo, via dei Sabelli 88. Una mostra autorizzata dal II Municipio che, di quello spazio, è il proprietario e gestore. E adesso i gruppi consiliari di Azione, in Campidoglio e Minicipio II chiedono spiegazioni.

«L’autorizzazione della mostra anti-ucraina ‘ResistenZa’ nei locali municipali è un fatto grave», dichiarano in una nota i gruppi consiliari. «Gli armamenti che il governo italiano fornisce da oltre un anno all’Ucraina servono a contrastare i carri russi marchiati con la Zeta, la stessa Zeta che viene richiamata nel titolo dell’iniziativa che gode del supporto dell’ambasciata russa. Il fatto che la presidente Del Bello non colga l’inopportunità di autorizzare una manifestazione del genere conferma la sua inadeguatezza alla guida del II Municipio. Del resto, siamo abituati: nella scorsa sindacatura si è arrivati alle dimissioni di un’assessora a causa del patrocinio del Municipio ad un festival anti-Israele. A questo punto ci aspettiamo chiarimenti e una presa di distanza da parte della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein», concludono i gruppi consiliari di Azione in Campidoglio e in II municipio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 15:59

