Morto Vizzani, ex presidente del Municipio di Ostia. Alemanno: «Amministratore serio»

E' morto Giacomo Vizzani, ex esponente di Alleanza nazionale e presidente del Municipio di Ostia, durante la giunta di Gianni Alemanno. E' proprio l'ex sindaco di Roma a darne notizia sui suoi profili social: «Se n'è andato Giacomo Vizzani, un amministratore serio, un ottimo professionista, ma soprattutto una grande persona e un vero militante politico. E' sempre stato un punto di riferimento per tutto il Municipio di Ostia, a cui lui da presidente di Municipio e io da sindaco abbiamo provato a dare una vera autonomia. Superiore a qualsiasi interesse personale e di parte, radicato nei valori della nostra area di cui ha fatto parte fin dai tempi del MSI, ha continuato a servire sempre il suo territorio, fino all'ultimo com coordinatore municipale di Fratelli d'Italia. Non dimenticheremo mai la sua signorilità, la sua onestà e il suo coraggio»

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Gennaio 2022, 19:25

