Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Agosto 2020, 22:27

Unin un incidente a Roma . È un nomade di 41 anni, di nazionalità romena, l'uomo morto dopo essere stato investito in via dei Prati Fiscali , all'altezza di largo Valtournanche, ieri sera intorno alle 21 a Roma. Alla guida dell'auto, una Toyota IQ, un trentaduenne. Sul posto sono intervenuti gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale che si sono occupati dei rilievi e dell'identificazione della vittima che al momento dell'incidente non aveva documenti con sé.LEGGI ANCHE --> Roma, investito e ucciso da un'auto: alla guida un 32enne