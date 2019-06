Morto il sindaco eroe Crestini, Salvini: «Merita la medaglia d'Oro al valore civile»

Si è preoccupato di far uscire tutte le persone dal Comune in fiamme, ma il suo eroismo gli è costato la vita: Crestini, il sindaco di Rocca di Papa ha lottato ma nella notte è morto proprio per il troppo fumo inalato. Un pensiero commosso alla sua famiglia e a quella dell’altro dipendente comunale Vincenzo Eleuteri, deceduto cinque giorni fa (il 16 giugno)





Esplosione a Rocca di Papa, morto anche il sindaco eroe Crestini: uscì per ultimo per mettere in salvo i dipendenti comunali​



L’esplosione è avvenuta il 10 giugno davanti al Municipio di Rocca di Papa, alle porte di Roma, e ha provocato il ferimento di altre 14 persone, tra cui alcuni bambini. Ricordiamo che Crestini aveva riportato ustioni sul 35% del corpo, in particolare al volto e alle mani. Era stato l'ultimo a lasciare l'edificio dopo l'incidente, preoccupandosi prima di aver fatto evacuare dipendenti, consiglieri e cittadini. . Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini., alle porte di Roma,e ha provocato il ferimento di altre 14 persone, tra cui alcuni bambini. Ricordiamo che Crestini

Per il sindaco Emanuele Crestini ritengo sia doverosa la medaglia d’oro al valor civile

sottolinea Salvini.

Venerdì 21 Giugno 2019, 12:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

»,