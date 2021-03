Morto a Roma Mario Sarzanini, aveva 87 anni. Addio al decano della Giudiziaria

Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Mario Sarzanini. Il decano della cronaca giudiziaria di Roma era ricoverato da qualche settimana in una clinica della Capitale. Sarzanini, che avrebbe compiuto 87 anni il mese prossimo, è stato testimone diretto di tutte le più importanti vicende della cronaca nera e giudiziaria che hanno caratterizzato gli ultimi 50 anni di storia italiana, dal caso Moro all'attentato al Papa, dai delitti di via Poma e dell'Olgiata agli omicidi di D'Antona e Biagi per mano terrorista.

Nato a Genova il 29 aprile del 1934, Sarzanini ha lavorato per 40 anni all'Ansa. Dopo una breve gavetta a Milano, è esploso professionalmente a Roma. Per decenni Mario è stato il punto di riferimento (per colleghi, magistrati, avvocati e cancellieri) della sala stampa di piazzale Clodio che considerava il suo vero ufficio.

Padre di Fiorenza (dallo scorso gennaio vicedirettore al Corriere della Sera), Roberta (ufficio stampa per conto di società, aziende e liberi professionisti), ed Enrico (giornalista, storico collaboratore di Leggo e conduttore a Rds), Mario Sarzanini ha continuato a lavorare per l'Ansa anche quando a 60 anni è andato in pensione.

Il direttore di Leggo Davide Desario e i colleghi tutti della redazione si stringono al collega Enrico in questo triste momento.

