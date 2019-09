Morto Salvatore "Rino" Di Bartolomei, punto di riferimento del ciclismo romano: aveva 73 anni

Il ciclismo della Capitale è in lutto. È morto Salvatore Di Bartolomei, 73 anni, conosciuto da tutti come Rino, titolare della storica bottega romana Cicli Di Bartolomei, in pieno centro di Roma.

La Cicli Di Bartolomei è punto di riferimento per il ciclismo romano fin dai prim anni del Dopoguerra. Rino Di Bartolomei, insieme a suo padre Renato, sono stati alcuni dei più importanti costruttori di telai, fin da quando questi erano realizzati in acciaio.

Giovedì 5 Settembre 2019, 14:24

