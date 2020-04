Muore per conoravirus un dipendente del Comune di Roma . Si chiamava Aulo Mechelli , aveva 65 anni. Era ricoverato in una struttura romana. Lavorava all'ufficiao all'ufficio Anagrafe via Petroselli dove ricopriva il ruolo di funzionario responsabile del settore. Lo scrive il Messaggero in un articolo a firma di Simone Cannettieri.