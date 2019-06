Scivola in curva, motociclista romano batte la testa contro il guardrail e muore

Un ragazzo romano di 27 è morto questa mattina a Carsoli, al confine tra Lazio e Abruzzo. Il giovane era uscito in moto con un gruppo di amici romani e nell'affrontare la curva di Pietrasecca, sulla Tiburtina Valeria, ha perso il controllo del mezzo, nello scivolare sull'asfalto il casco si è sfilato e il giovane motociclista è finito con il capo contro il guardrail. L'impatto è stato violentissimo, il ragazzo non ha avuto scampo, è morto sul colpo.



Gli amici si sono subito fermati per prestare soccorso, sono state scene strazianti davanti al corpo del loro amico. In preda alla disperazione, hanno chiamato subito il 118. Sul posto sono giunti un'ambulanza da Tagliacozzo e i carabineri di Carsoli per le indagini. La vittima è Emanuele Fina, 27 anni di Roma. Domenica 16 Giugno 2019, 15:18

