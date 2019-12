Morto 'Macistino', l'erede del clan Spada. Oggi i funerali, «pericolo carri e concerti neomelodici»

Roberto Spada condannato a sei anni per la testata a Piervincenzi

Giovedì 19 Dicembre 2019, 11:56

Doveva essere l’erede del, ma è morto a 33 anni:, figlio di Ottavio Maciste - e soprannominato ‘’ - si è spento al San Camillo di Roma martedì notte, per una patologia cardiaca. Lo riporta il Messaggero in un articolo firmato da Mirko Polisano. Non potrà dunque essere lui a portare avanti gli “affari di famiglia” del clan, i cui vertici sono stati condannati e che per metà è già dietro le sbarre.Enrico era il figlio di Ottavio Spada e, e che è stato recentemente condannato). ‘Macistino’ era stato assolto nel processo che aveva condannato i suoi parenti ed era tornato in libertà a settembre, ma dopo pochi mesi un problema cardiaco gli ha tolto la vita.Ora le autorità sono preoccupate in vista dei suoi funerali, in programma oggi a Ostia alla parrocchia Sant’Agostino: Enrico era appassionato di canzoni neomelodiche e la Questura, per paura che si ripeta quanto già accaduto con alcuni funerali Casamonica (come quello di Vittorio, capostipite della famiglia imparentata tra l'altro proprio con gli Spada) ha vietato i fuori programma, tipo concerti e sfilate di carri.Come scrive Il Messaggero, inizialmente si era pensato che qualche cantante neomelodico sarebbe arrivato a rendere omaggio a ‘Macistino’: magari proprio quel Tony Colombo che qualche mese fa ha sposato Tina Rispoli, la vedova del boss camorrista Gaetano Marino, un matrimonio che ha causato anche un’inchiesta dell’Antimafia.