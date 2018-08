Morto 27enne nello schianto frontale tra due auto, grave l'amico di 26 anni

Domenica 26 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un morto e tre feriti, dei quali uno grave, è il bilancio di un incidente verificatosi la scorsa notte in via Roma, nella frazione di Villa Rosa di Martinsicuro. La vittima è Claudio Di Addezio, 27 anni di Monterotondo (Roma), che viaggiava assieme a due coetanei a bordo di una Citroen che per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica (Teramo) si è scontrata contro un'auto che procedeva in direzione opposta e poi contro una seconda, in sosta, prima di ribaltarsi (le foto sono del sito Rete8.it).Sul posto le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco: i feriti sono stati trasportati negli ospedali di Giulianova (Teramo) e di Teramo: qui è ricoverato il più grave, un 26enne romano, che ha riportato un trauma cranico commotivo.