Morta Pina Cocci, pasionaria e storica militante del Pd romano

È morta Pina Cocci, per i militanti del Pd, la signora Pina, storica iscritta Dem al circolo di Tor Bella Monaca a Roma, divenuta famosa per il suo intervento all'assemblea nazionale del Pd del 19 maggio 2018 in cui striglio i dirigenti del Pd incapaci di una decisione dopo le dimissioni di Matteo Renzi. « Da là - disse indicando la platea - io sentivo le truppe cammellate. Veniteci nei territori, non vi mettete in bocca la parola 'periferia'. Ma a Tor Bella Monaca chi v'ha mai visto? ».



A darne la notizia lo stesso Renzi su Facebook. «Pina - scrive Renzi - è stata una compagna di strada generosa, appassionata, intelligente. È sempre stata in prima fila alla Leopolda, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale, persino in tribuna del Parlamento durante il mio discorso sulla fiducia nel febbraio 2014. La sua polemica costante era un modo per dirti che ci teneva. Che ti voleva bene. E anche io le volevo bene, tanto. Ci ha lasciato oggi, ci mancherà. Ciao Pina».



«Ciao Pina, ancora non ci credo. Ciao e grazie per la tua passione, il tuo coraggio e i tuoi rimbrotti. Per la tua immensa passione. Ciao e grazie». Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, esprimendo la propria commozione per la scomparsa di Pina Cocci, storica militante del partito, da sempre in prima linea nelle battaglie del Pd a Roma e a Tor Bella Monaca, quartiere dove viveva.