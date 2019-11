Morta Maria Coscia, fu per 7 anni assessore alla Scuola con Veltroni: lutto per il Pd romano

Lutto per il centrosinistra romano: è morta Maria Coscia, 71 anni, consigliere comunale e assessore nella Capitale ed esponente di Pci, Pds, Ds e infine del Partito Democratico, nonché parlamentare fino al 2018. A darne notizia è la presidente del primo municipio, Sabrina Alfonsi. «Ho appreso con profondo dolore la notizia della prematura scomparsa di Maria Coscia, una grande amica dalla quale ho imparato molto, una compagna con la quale ho condiviso, insieme a tante altre, anni di fatica e impegno per la nostra città».



«La ricordiamo - prosegue Alfonsi - per il suo grande lavoro come assessore alla Scuola della Giunta Veltroni, sette anni durante i quali, con la tenacia, la competenza e la lucidità che la caratterizzavano, riportò il mondo della scuola al centro delle politiche cittadine e seppe dare una scossa al mondo dei sevizi educativi per l'infanzia, raddoppiando la rete delle strutture attive nel territorio comunale. Da eletta per il PD alla Camera dei Deputati ha continuato ad essere un punto di riferimento per tutte noi nelle battaglie per l'educazione, per la cultura e per le donne. Ciao Maria, ci mancherai moltissimo, un grande abbraccio ai tuoi cari».

