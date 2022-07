Donna 55enne di Roma travolta e uccisa mentre fa jogging a Terracina

di Mirko Macaro

Tragedia questa mattina sul litorale pontino. Una donna di 55 anni è stata investita sulla Migliara 58, nel territorio di Terracina. L'incidente si è verificato all'incrocio con via del Pigneto dove un'auto ha investito la signora - una turista di Roma - che stava facendo jogging insieme al marito.

I soccorsi

Sono intervenuti i mezzi del 118, i vigili del fuoco e la Polizia stradale di Terracina. Richiesto immediatamente l'intervento dell'eliambulanza, le condizioni della donna sono apparse infatti subito gravissime, ma non c'è stato nulla da fare, è deceduta poco dopo essere stata investita. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente costato la vita alla signora di 55 anni.

Secondo una prima ricostruzione la donna stava correndo lungo la Migliara quando è stata travolta da una vettura che arrivava alle sue spalle condotta da una donna di 34 anni. Un urto violentissimo, devastante per la 55enne che ha riportato ferite gravissime, la signora è morto sotto gli occhi del marito con il quale era in vacanza in un residence che si trova poco distante dal luogo dell'incidente. L'uomo aveva accompagnato la moglie a fare la corsa mattutina, ma lui si trovava in sella a una bici che è stata appena sfiorata dall'auto.

Una tragedia nella tragedia, l'uomo - che è un medico - ha soccorso immediatamente sua moglie ormai in fin di vita e l'ha vista morire sotto i suoi occhi.

