Donna trovata morta in casa dal marito, mistero a Roma: «Nessun segno di violenza»

Una morte senza spiegazione apparente e un uomo in cerca di risposte. Il corpo senza vita di una donna di 49 anni è stato trovato riverso a terra, sul pavimento della cucina di casa. La macabra scoperta da parte del marito, un 53enne. A Roma, in zona Villa Bonelli, si indaga per capire cosa sia successo.

Cosa è successo

È stato proprio l'uomo a chiamare i soccorsi e a spiegare che la vittima soffriva di disturbi psichiatrici. È successo poco dopo la mezzanotte in un appartamento in via Greve, zona villa Bonelli. Sul posto per i rilievi i carabinieri della VII sezione Nucleo Investigativo. Secondo un primo esame effettuato sul corpo dal medico legale, non ci sarebbero segni di violenza ma è stata comunque disposta dall'autorità giudiziaria l'autopsia al Policlinico Umberto I.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Marzo 2023, 12:01

