Morta di overdose a 21 anni, Maddalena era la figlia del medico-eroe Carlo Urbani. Arrestato il sospetto pusher

Una tragedia nella tragedia. Maddalena Urbani, la 21enne trovata morta in un appartamento a Roma, in zona Cassia, per una probabile overdose, era la figlia di Carlo Urbani, il medico-eroe italiano che scoprì la Sars e morì proprio per quella malattia nel lontano 2003. Già disposta l'autopsia, mentre è stato arrestato il padrone di casa, sospettato di essere un pusher di eroina.

Leggi anche > Roma, 21enne trovata morta nella casa di un siriano. Forse uccisa da un'overdose

Maddalena Urbani, trovata morta nell'appartamento di via Vibo Mariano, in zona Cassia, era la figlia di Carlo, il medico italiano che, per conto dell'Oms, aveva identificato il virus responsabile della Sars, durante l'epidemia che afflisse la Cina e altri paesi asiatici nel 2003. Il dottor Carlo Urbani rimase contagiato e fu vittima proprio della Sars, quando Maddalena, la sua figlia più piccola, aveva poco più di due anni.

Dai primi accertamenti la ragazza sarebbe morta per overdose probabilmente di eroina, come riportano oggi alcuni quotidiani. La polizia ha arrestato il proprietario dell'abitazione, un 62enne siriano, per detenzione di droga: l'uomo aveva subito chiamato i soccorsi, ma per Maddalena non c'è stato nulla da fare. Da stabilire con certezza se sia stato lui a fornire alla ragazza la droga. Nella casa è stata rinvenuta e sequestrata una piccola quantità di eroina, ma sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte. Gli inquirenti non escludono che a stroncare la giovane vita di Maddalena Urbani possa essere stato un 'cocktail' composto da più tipi di droghe.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Marzo 2021, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA