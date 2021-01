Morgan De Sanctis, grave incidente d'auto per il dirigente della Roma: operato al Gemelli, è in terapia intensiva

Terribile incidente automobilistico nella notte per Morgan De Sanctis. L’attuale dirigente romanista, 43 anni, ex portiere anche di Napoli e Juve, è stato portato d’urgenza al Gemelli dove è stato operato. Ora si trova in terapia intensiva dopo l'asportazione parziale della milza e altri problemi seri di salute. All’ospedale si è recato di corsa Bruno Conti. Il dirigente giallorosso non sarebbe in pericolo di vita. Seguiranno aggiornamenti.

Intorno alla mezzanotte l’auto Hyundai su cui viaggiava Morgan De Sanctis si è ribaltata, inizialmente il dirigente ha scelto di recarsi alla clinica Villa Stuart per i primi controlli, poi è stato trasportato all’ospedale Gemelli per verificare la presenza di eventuali emorragie interne e tenere sotto controllo il trauma cranico. Ha riportato anche la frattura delle costole.

