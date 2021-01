​Si perde sui Monti Lepini durante un'escursione e cade in un dirupo, morta 36enne romana

Tragedia sui Monti Lepini nel Lazio, nella zona di Carpineto Romano. Una giovane donna romana di 36 anni è morta dopo essersi persa durante un'escursione in montagna. La tragedia per una caduta sui sentieri che percorrono il Monte Semprevisa.

I soccorsi erano riusciti a recuperarla con difficoltà data la zona impervia in cui si trovava, i militari dell'Aeronautica arrivati con un elicottero l'avevano trovata in un burrone e l'avevano soccorsa, portandola immediatamente all'ospedale Gemelli di Roma.

La 36enne è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Non si sa con certezza la causa della morte. Tra le ipotesi, la più probabil sembra quella dell'ipotermia. La donna ha infatti passato tanto tempo in mezzo alla neve prima di essere trovata dai soccorsi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 12:40

