Roma, Monteverde vecchio: incidente con un'auto che si ribalta - Le Foto

Martedì 23 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Spettacolare incidente a Roma, nel quartiere Monteverde che ha visto protagoniste due macchine tra Via Fonteiana e il liceo Galileo Ferraris. A quanto risulta dalle prime ricostruzioni il primo veicolo, una Merdedes Classe A vecchio modello, che si è ribaltato, saliva verso Piazza Fonteiana abbastanza velocemente, quando ha toccato la ruota di una Polo bianca parcheggiata in doppia fila davanti ai cassonetti. Il conducente della Mercedes Classe A era conscio quando lo hanno portata via in abulanza, estratto dai vigili del fuoco