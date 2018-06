Rogo a Monterotondo, va a fuoco il capannone di una industria alimentare. Sconosciute le cause

Domenica 17 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emergenza a Monterotondo a causa dell'incendio all'interno di una industria alimentare del posto, East Balt Bakeries. Il rogo sarebbe scoppiato, per cause ancora sotto indagine, nelle prime ore della mattinata. Sul luogo sono intevenuti i Vigili del Fuoco che stanno - a fatica - cercando di contenere le fiamme. Non si hanno al momento notizie di feriti.Le operazioni coordinate dal Comandante della Polizia Locale, Michele Lamanna.