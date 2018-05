Monteflavio, domenica torna la sagra del castrato. Eventi e degustazioni per tutta la giornata

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una tradizione che si ricorda già dagli anni sessanta e racconta la storia di antiche ricette tramandate.Il 13 maggio a Monteflavio torna la Sagra del Castrato, evento che da sempre attira molte persone nel piccolo borgo.Lo stand gastronomico aprirà a partire dalle ore 12,30 e proporrà il piatto forte della tradizione, in linea con il nome della sagra stessa: gli gnocchi al sugo di castrato.L'apertura delle casse, invece, è prevista per le ore 11,00.Comunicazione di servizio: il pagamento presso le casse potrà essere effettuato in contanti e per mezzo POS (il paese non ha sportelli ATM).