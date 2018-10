Monteflavio, domenica la sagra della polenta: ecco gli eventi in programma

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'Associazione Pro Loco di Monteflavio organizza, per la XV edizione, la Sagra della Polenta e delle Braciolette di Castrato.La tradizione monteflaviese vuole che la polenta, guarnita con spuntature di maiale, cotte con pancetta e salsiccia, venga preparata a forza di possenti braccia nei caratteristici “cotturi” (grandi paioli in rame) e servita nei tipici “scifitti” di legno, che vengono poi regalati quale ricordo della giornata trascorsa in un luogo ospitale e ricco di tradizioni.La manifestazione si terrà in piazza Vittorio Emanuele III, a Monteflavio (RM), il 14 ottobre 2018, si svolgerà nella piazza principale del piccolo paese immerso nel parco Regionale dei Monti Lucretili.Il programma prevede l’apertura delle casse alle ore 11.00, mentre si potrà accedere agli stand gastronomici dalle ore 12.00.Per INFO: 3464160062prolocomonteflavio@gmail.comwww.prolocomonteflavio.comPS. Qualora si volesse partecipare con bancarelle di prodotti e manifattura culinaria tipici della Sabina contattare: 348 2831443