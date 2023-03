Monopattini a Roma, Helbiz introduce sanzioni per l’utilizzo responsabile e un nuovo sistema di parcheggi

Monopattini a Roma, arrivano novità: Helbiz, leader nella micro-mobilità elettrica in Italia, introduce importanti novità nella città di Roma per promuovere un utilizzo più responsabile e funzionale della propria flotta di monopattini elettrici di ultima generazione, a tutela dei cittadini e del decoro urbano. In particolare, sarà introdotto un nuovo sistema di sanzioni per penalizzare gli utenti che non rispettino le condizioni di utilizzo e il Codice della Strada.

Ad essi saranno infatti addebitati tutti i costi relativi a multe, rimozioni dei veicoli non parcheggiati correttamente ed eventuali comportamenti non virtuosi da parte degli utenti . Nell’eventualità di una reiterazione del comportamento scorretto, Helbiz addebiterà all’utente una specifica penale che, in caso di parcheggio su marciapiede con conseguente ostacolo al traffico pedonale, potrà arrivare fino a 30 euro. Inoltre, Helbiz ha identificato, in base alle esigenze dei propri utenti della Capitale 180 stalli virtuali e fisici, entro i quali gli utenti dovranno parcheggiare fino ad un massimo di 5 monopattini per postazione. Grazie a questa nuova strategia operativa, Helbiz ha abbattuto le tariffe per la corsa semplice, che attualmente è di €0,50 allo sblocco e €0,12 al minuto.

Sciopero trasporti 8 marzo: Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino. Orari e fasce di garanzia

Rapina a Roma al banco dei pegni, caccia ai quattro banditi: «Erano nascosti in un garage»

L'utente ha la possibilità di parcheggiare fuori dalle aree di sosta previste, con un margine di tolleranza, a fronte di un supplemento. Le stazioni di parcheggio sono state individuate in prossimità di stazioni della metropolitana, fermate degli autobus e dei principali snodi per la mobilità all’ interno di Roma Capitale Helbiz coprirà a Roma un’area operativa più vasta che includerà anche quartieri periferici con l’obiettivo di portare i benefici della micro-mobilità ad un’utenza sempre più ampia. Inoltre Helbiz, nelle prossime settimane, rilascerà un aggiornamento dell’ App che cui permetterà l’ identificazione degli utenti attraverso SPID – Sistema Pubblico d’Identità Digitale vietando il noleggio ai minori di 18 anni.

«Helbiz è un’azienda che pone grande attenzione alla sostenibilità e al decoro urbano e crede fortemente nell’importanza della micro-mobilità come strumento per migliorare la vivibilità cittadina. Il sistema di sanzioni che adotteremo è mirato a tutelare sempre meglio una città unica al mondo come Roma, i suoi cittadini e turisti che vivono quotidianamente, scoraggiando l’adozione di comportamenti scorretti - ha dichiarato Luca Santambrogio, Country Manager di Helbiz – Crediamo che l’adozione abituale di comportamenti virtuosi dipenda sia da interventi tecnologici che da un sistema di misure disciplinari in grado di sensibilizzare concretamente gli utenti».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Marzo 2023, 15:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA