Monopattini, da Boston a Roma arrivano i "Link": più prestanti, sicuri e a prova di buca

Sfrecciano in mezzo al traffico, consentono di raggiungere zone centralissime con pochi euro, non inquinano e sono un valido aiuto per garantire il distanziamento sociale (non sempre possibile sui mezzi pubblici). Parliamo dei monopattini elettrici. A Roma sono presenti ben 7 compagnie: Dott, Lime, Helbiz, Wind, Bird, Voy e Link. Quest’ultima è sbarcata nella Capitale solamente a fine settembre e - in termini di prestazioni - i suoi veicoli sono decisamente all’avanguardia. Non a caso, dietro al nuovo servizio di e-scooter in sharing, si “nasconde” una tech company leader nella micromobilità fondata da uno spin-off del Massachussets Institute of Technology di Boston: Superpedestrian (già attiva negli USA e in Spagna).

Anni di ricerche e test drive hanno portato su strada un monopattino tecnologicamente avanzato sotto diversi aspetti e che a Roma, grazie anche alla durata della batteria (con un’autonomia di 90 km), arriva fino ai quartieri di Portuense, Gregorio VII, Cornelia, Mattia Battistini, Tufello, Talenti, Colli Aniene, Prenestino, Cinecittà, EUR e Laurentina. Distanze tutt’altro che esigue per una città costruita su 7 colli e con un manto stradale non sempre tirato a lucido. Eppure, percorrere tanti chilometri su questi veicoli di nuova generazione appare fluido. Sarà per il triplo sistema frenante (che consente di rallentare il 37% più velocemente degli altri monopattini in sharing), sarà per la pedana allargata o per le ruote più grandi e il manubrio più largo; sta di fatto che il viaggio risulta più comodo e soprattutto stabile.

Ma le vere innovazioni si chiamano VIS (Vehicle Intelligence System) e GPS. Grazie al primo, presente su ogni e-scooter, è possibile eseguire una rapida scansione del mezzo, rilevando in anticipo eventuali problemi e bloccando il monopattino prima dell’accensione. Questo significa che, anche durante il tragitto, la piattaforma continua a monitorare più di 140 indicatori al secondo, mantenendo le prestazioni del monopattino costanti e correggendo errori di funzionamento prima che questi si trasformino in problemi di grossa entità: dalla forza frenante, alla batteria, fino a sbalzi di temperatura delle componenti o possibili sovra alimentazioni. Il secondo, presente anche sugli altri monopattini in circolazione, è decisamente più accurato. Per intenderci, la precisione di questo GPS non permette che i monopattini Link vengano posizionati al di fuori delle strisce di parcheggio (al momento a Roma non sono state istituite ndr). Inoltre, qualora fosse necessario limitare la velocità in specifiche aree dedicate, questi mezzi sono capaci - in totale autonomia - di rallentare gradualmente con l'approssimarsi alla zona.

Ora non resta che disciplinare meglio l’utilizzo di questi piccoli ma portentosi veicoli, spesso e volentieri protagonisti dell’inciviltà dei cittadini, perché al resto ci ha già pensato la tecnologia.

