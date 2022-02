Monica Vitti, applausi al funerale. Il messaggio dei fan: «Arrivederci»

Un lungo applauso ha accolto l'arrivo in Piazza del Popolo del carro funebre, scortato da agenti della Polizia Municipale con il feretro di Monica Vitti, per i funerali alla Chiesa degli Artisti . Ad aspettarlo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri assieme a una platea di fan. Tra il calore di tanta gente che segue la cerimonia sul maxischermo installato in piazza del popolo è arrivato il feretro di Monica Vitti. Fiori gialli intorno a lei per ricordare la sua solarità. Una corona di girasoli e una di piccoli fiorellini gialli e bianchi incorniciano il feretro dell'attrice nella chiesa.

Mimose, roselline e cartelli

Tante mimose poi per ricordare la grande donna e diva che è stata. All'ingresso l'ha accolta una grande corona di roselline giallo tenue miste ai piccoli fiorellini di spirea bianca che ricordano la sua eleganza, accanto a un cartello con il saluto per la grande diva: «Grandiosa Monica. In paradiso, gli angeli ti porteranno, a braccia aperte ti accoglieranno, arrivederci».

Nonostante i 20 anni fuori dai riflettori, l'attrice che ha perso la vita a 90 anni non è mai stata dimenticata dal pubblico, e oggi ne è la dimostrazione. L'applauso, è scattato di nuovo all'ingresso del feretro in chiesa, seguito dal marito dell'attrice Roberto Russo, insieme ad altri famigliari.

Monica Vitti, l'addio alla "sua" Roma: Camera ardente in Campidoglio, oggi il funerale a piazza del Popolo

Monica Vitti, celebrazione aperta dall'amica Nicoletta Ercoli

È appena iniziata nella Chiesa degli Artisti di Roma la celebrazione delle esequie di Monica Vitti alla presenza, tra gli altri, del marito Roberto Russo, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e di Walter Veltroni. I funerali dell'attrice sono in diretta su Rai1. La celebrazione delle esequie di Monica Vitti nella Chiesa degli Artisti di Roma è stata aperta all'amica storica dell'attrice, la costumista Nicoletta Ercoli.

Veltroni: «Gratitudine per averci fatto pensare, ridere, sognare»

«A Monica Vitti va una gratitudine integrale per averci fatto pensare, dolere, sognare, ridere, sorridere, condividere. E lo ha fatto per un pubblico di milioni di persone che oggi si sentono meno allegre senza di lei». Sono alcune delle parole pronunciate da Walter Veltroni, intervenuto durante la celebrazione dei funerali di Monica Vitti nella Chiesa degli Artisti di Roma.

Addio a Monica Vitti, le mimose adornano la camera ardente per l'ultimo saluto al Campidoglio

L'ultimo saluto dei colleghi

«Era una grande attrice... Stiamo perdendo troppe persone». Lo ha detto Giancarlo Giannini entrando nella Chiesa degli artisti dove sono in corso i funerali di Monica Vitti.

Monica Vitti, l'ultimo addio alla sua Roma: il funerale alla Chiesa degli Artisti

Tra i volti del cinema arrivati per le esequie, celebrate da don Walter Insero, anche Athina Cenci, Marisa Laurito, l'ad di Rai Cinema Paolo del Brocco, Lina Sastri, Sandra Ceccarelli, Eleonora Giorgi e Zeudi Araya, , che ha abbracciato consolandolo Roberto Russo, quando il marito dell'attrice non ha trattenuto le lacrime.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Febbraio 2022, 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA